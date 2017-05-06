В 1-м квартале прибыль банков составила 5,1 млрд гривен

В январе-марте прибыль платежеспособных банков составила 5,09 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Так, в январе чистая прибыль банков составила 0,36 млрд гривен, в феврале - 3,49 млрд гривен и в марте - 1,24 млрд гривен.

В 1-м квартале 2016 года банковская система получила убыток в размере 8,01 млрд гривен.

В 1-м квартале текущего года прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков - с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки.

При этом банки с госкапиталом получили больше половины чистой прибыли всей системы - 3,01 млрд гривен, однако к концу года она будет нивелирована увеличением отчислений в резервы по активным операциям.

Совокупная прибыль банков с инкапиталом за отчетный период составила 1,88 млрд гривен, с частным капиталом - 0,2 млрд гривен.

Из 92 платежеспособных банков на 1 апреля 72 банка по итогам января-марта были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 6,87 млрд гривен, 20 банков - убыточными с результатом 1,78 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в феврале прибыль банков составила 3 395 млн гривен.

Количество коммерческих банков в феврале сохранилось на уровне 93.

В январе-феврале прибыль банковской системы составила 3,733 млрд гривен.