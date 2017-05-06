Финансовые новости
- |
- 06.05.17
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 1-м квартале прибыль банков составила 5,1 млрд гривен
19:24 05.05.2017 |
В январе-марте прибыль платежеспособных банков составила 5,09 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Так, в январе чистая прибыль банков составила 0,36 млрд гривен, в феврале - 3,49 млрд гривен и в марте - 1,24 млрд гривен.
В 1-м квартале 2016 года банковская система получила убыток в размере 8,01 млрд гривен.
В 1-м квартале текущего года прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков - с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки.
При этом банки с госкапиталом получили больше половины чистой прибыли всей системы - 3,01 млрд гривен, однако к концу года она будет нивелирована увеличением отчислений в резервы по активным операциям.
Совокупная прибыль банков с инкапиталом за отчетный период составила 1,88 млрд гривен, с частным капиталом - 0,2 млрд гривен.
Из 92 платежеспособных банков на 1 апреля 72 банка по итогам января-марта были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 6,87 млрд гривен, 20 банков - убыточными с результатом 1,78 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в феврале прибыль банков составила 3 395 млн гривен.
Количество коммерческих банков в феврале сохранилось на уровне 93.
В январе-феврале прибыль банковской системы составила 3,733 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд
|Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге
|Первый союзник. Чем Канада ценна для Украины, и наоборот
|Стиглиц: рано праздновать поражение антиглобалистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос
|Евро дорожает к доллару 5 мая в преддверии второго тура выборов во Франции
|Рынок акций Украины завершил торги в 5 мая умеренным снижением
|Цена золота 5 мая замедлила рост на сильной статистике из США
|В 1-м квартале прибыль банков составила 5,1 млрд гривен
|Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд
Это интересно
|Facebook снова берётся обеспечить жителей Индии доступом в Сеть, но теперь уже не бесплатно
|Функция View Mixed Reality в Windows 10 позволит опробовать дополненную реальность посредством обычной web-камеры
|Первые спутники SpaceX для обеспечения доступа в Сеть будут выведены на орбиту в 2019 году
|Nissan предложил водителям "цифровой детокс"
|В Великобритании сделали "пластиковые" дороги
|Microsoft представила новую беспроводную мышь Surface Arc Mouse
|7 финансовых уроков от самого богатого человека мира