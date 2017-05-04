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21 банк из 60 крупнейших требует докапитализации, - НБУ
10:51 04.05.2017 |
Национальный банк констатирует, что 21 банк из 60 крупнейших по-прежнему нуждается в докапитализации.
Об этом свидетельствуют обнародованные результаты диагностического обследования 60 крупнейших банков по состоянию на 26 апреля, передают Українські Новини.
На сайте НБУ сообщается, что по результатам диагностики первой группы из 20 крупнейших банков, в докапитализации нуждались 16 финучреждений.
8 банков этой группы выполнили программу досрочно, а 2 финучреждения - Фидобанк и "Хрещатик" - были признаны неплатежеспособными.
По итогам диагностики второй группы из 19 банков в докапитализации нуждались 12 финучреждений.
По состоянию на конец апреля 3 банка выполнили программу в полном объеме (на 1 февраля - выполнил 1 банк), а 3 финучреждения - Платинум Банк, Диамантбанк и Фортуна-банк - были признаны неплатежеспособными.
Диагностика следующей группы из 21 банка показала потребность в докапитализации 11 финучреждений.
Среди 11 финучреждений 1 банк уже выполнил программу и 1 признан неплатежеспособным (Финбанк).
Таким образом, в первой группе еще 6 банков должны выполнить программу, во второй группе - 6 банков, в третьей - 9 финучреждений.
Как сообщали Українські Новини, с начала года количество банков в Украине уменьшилось с 96 до 90.
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