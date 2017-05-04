В 1-м квартале активы НБУ уменьшились на 12,5 млрд гривен до 928 млрд гривен

В январе-марте активы Национального банка уменьшились на 12,5 млрд гривен до 928 млрд гривен по сравнению с началом года.

Об этом говорится в отчете о финансовом положении Национального банка от 31 марта, передают Українські Новини.

По словам директора департамента финансового контроллинга Национального банка Олега Стринжи, в основном уменьшение активов центрального банка произошло за счет сокращения международных резервов, которое связано преимущественно с необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

"Наиболее весомым фактором в сокращении активов центрального банка было уменьшение валютных активов НБУ на 2% до 18,1 млрд долларов. В то же время гривневые активы Национального банка увеличились на 2,13 млрд гривен и составляют 441,4 млрд гривен. Это обусловлено увеличением портфеля ценных бумаг Украины до 397,06 млрд гривен, сокращением кредитного портфеля НБУ до 35,1 млрд гривен. Также по итогам 1-го квартала этого года произошло расформирование резервов под предоставленные кредиты на сумму 5 млрд гривен", - отметил Олег Стринжа.

Обязательства центрального банка за данный период уменьшились на 30,2 млрд гривен до 762,75 млрд гривен, что обусловлено сокращением объема портфеля депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком до 65,5 млрд гривен (на 4%) и банкнот и монет в обращении до 311,5 млрд гривен (на 9%).

Собственный капитал НБУ увеличился на 12% и составляет 165,3 млрд гривен.

Кроме того, Национальный банк отразил как обязательства часть прибыли за 2016 к распределению в государственный бюджет в объеме 44,38 млрд гривен, которая подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Национального банка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.

Курс НБУ.

