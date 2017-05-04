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80% выплаченных возмещений вкладчикам в 2017 прошло через автоматизированную систему выплат, - ФГВ
14:45 03.05.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц констатирует, что 80% выплаченных возмещений вкладчикам неплатежеспособных банков в 2017 году прошло через автоматизированную систему выплат.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
Фонд напоминает, что автоматизированная система начала работать с марта.
На сегодняшний день Фонд гарантирования подписал договоры и предоставил доступ к процессинговому центру следующим банкам-агентам: Правэкс-Банк, Альфа-Банк (Украина), Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк и банк "Пивденный".
Как сообщали Українські Новини, автоматизированная система выплат создана для удобного получения гарантированной суммы вкладчиками неплатежеспособных банков.
Сейчас с помощью автоматизированной системы гарантированное возмещение получают вкладчики Платинум Банка, Фортуна-банка, банка "Народный капитал", ТК Кредит, Вектор Банка.
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