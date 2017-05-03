Акции крупных банков в США подорожали из-за слов Трампа, что их могут раздробить

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов раздробить крупнейшие банки на Уолл-стрит, но их акции после этого только подорожали. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Главу вашингтонской администрации спросили, не считает ли он нужным вернуться к практике законодательного разграничения банков, работающих с населением и бизнесом, и инвестиционных банковских компаний.

"Я как раз сейчас это рассматриваю, - ответил хозяин Белого дома. - Кое-кто хочет вернуться к старой системе, правильно? Так что мы на это посмотрим". Такая практика существовала в США в годы Великой депрессии.

Сразу после поступления этих известий биржевые показатели стали падать, индекс Dow Jones снизился более чем на 40 пунктов. Однако сумятица продолжалась недолго, и уже вскоре тот же индекс превзошел свой прежний уровень.

По оценке делового телеканала CNBC, рынки преодолели замешательство, решив, что в случае выполнения намерений Трампа стоимость банковских компаний только повысится. Если гиганты будут раздроблены, у малых и средних банков появятся дополнительные возможности. Сами же гиганты по частям могут оказаться даже дороже.