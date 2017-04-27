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Топливно-энергетический комплекс
НБУ определил график работы банков на праздничные дни
23:54 26.04.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) определил рабочие и выходные дни для банков во время майских праздников. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Выходными днями являются 1, 2, 6, 7, 8,9 и 14 мая, а 3, 4 и 5 мая банковская система Украины будет работать в обычном режиме.
Рабочий день системы электронных платежей Национального банка переносится с понедельника 8 мая на субботу 13 мая.
По необходимости 8 мая банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка, сообщает НБУ.
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