Активы НБУ в 2016 году увеличились на 91,4 млрд гривен

Активы Национального банка Украины в 2016 году увеличились на 91,4 млрд гривен и на 1 января 2017 года составили 940,548 млрд гривен (против 849,199 млрд гривен в 2015 году). Об этом свидетельствуют данные консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2016 год.

Согласно документу, обязательства НБУ к 2017 году составили 792,892 млрд гривен, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 66,539 млрд гривен.

Собственный каптал центрального банка Украины составил 147,656 млрд гривен, что на 24,774 млрд гривен больше, чем показатель 2015 года.

Напомним, доля кредитов, по которым прекратились выплаты и которые не обеспечены практически ничем, составляет 44,6% банковской системы Украины.

По данным НБУ, 95% кредитов прекращают обслуживаться до или сразу после начала процедуры вывода банка с рынка. Почти половина кредитного портфеля банков - кредиты 600 больших групп заемщиков со средним размером кредита 300 млн гривен. При этом, 43% этих кредитов не имеют реального обеспечения.