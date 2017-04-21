Национальный банк выступает за снижение государственной собственности в банковском секторе с 50% до 30%.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в четверг в Вашингтоне на круглом столе, передают Українські Новини.

"После национализации Приватбанка 50% банков принадлежит государству. Государство не является хорошим собственником. Если бы вы увидели финансовую отчетность наших госбанков, то заплакали. За последние 10 лет в эти банки было введено 10 млрд долларов, и все они пропали. Эти деньги "выкачивали" олигархи через связанные лица, а связанными лицами была наша политическая элита. Мы прекратили эту практику, но портфель плохих кредитов там еще есть", - сказала она.

Гонтарева отметила необходимость утверждения новой стратегии развития госбанков.

"Вы знаете, госбанки до сих пор не принимают Приватбанк, потому что они думают, что там сидит агрессивный олигарх. Поэтому нам нужна стратегия. Мы должны понимать, что мы хотим от этой банковской системы через 5 лет. Мы хотим снизить собственность государства с 50% до 30%", - заявила глава НБУ.

По ее словам, это можно сделать за счет определения специализации госбанков.

Гонтарева считает, что, например, Приватбанк может сосредоточиться на рознице и обслуживании малого и среднего бизнеса, а Ощадбанк может стать универсальным банком по обслуживанию как малых предприятий, так и крупных корпоративных клиентов.

По ее мнению, в случае с Приватбанком необходимо рассматривать сначала частичную приватизацию.

"Я думаю, что если такой банк купит через 5 лет стратегический инвестор, то это снова будет монополия. Нам новая монополия не нужна, потому что я видела уже, как 33% депозитов и 50% транзакций проходили в одном банке. Сейчас мы предлагаем IFC (Международная финансовая корпорация) и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) войти в Приватбанк и купить 20-25% акций", - сообщила Гонтарева.

Она объяснила, что такое вхождение в капитал банка позволило б обеспечить хороший уровень корпоративного управления и стратегическое развитие с последующей продажей.

Как сообщали Українські Новини, Минфин намерен представить обновленную стратегию развития госбанков в мае.