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Топливно-энергетический комплекс
Deutsche Bank снова оштрафован в США
07:34 21.04.2017 |
Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении ФРС, опубликованном в четверг, 20 апреля. В частности, крупнейший немецкий банк оштрафован за "небезопасные практики на внешних валютных рынках".
Это далеко не первый штраф, который Deutsche Bank получает в США. В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. Ранее кредитная организация была оштрафована на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями.
2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 млрд евро в качестве штрафов и компенсаций.
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