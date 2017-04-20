Задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком по выданному рефинансированию в марте сократилась на 0,04% до 51,9 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В частности, если задолженность на 1 марта составляла 51,92 млрд гривен, то на 1 апреля она сократилась до 51,90 млрд гривен (на 1 января - 51,76 млрд гривен).

Из этой суммы 45,19 млрд гривен - основная сумма кредита, а 6,72 млрд гривен - проценты.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк за 2016 год получил более 4 млрд гривен в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, выданным неплатежеспособным банкам.