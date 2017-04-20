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Поступления ФГВФЛ от реализации прав требования по кредитам в 2016г составили более половины всех поступлений от продажи активов банков
14:49 20.04.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2016 году реализовал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн, из которых 51% получено от продажи прав требования по кредитам, сообщается на сайте Фонда.
По его информации, еще 41% поступлений получено от реализации основных средств, 5% - от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 2% - от непосредственной продажи юридическим или физическим лицам и 1% - от реализации других активов (картин, монет и пр.).
При этом кредиты юридических и физических лиц, права требования по которым выставляются на торги, составляют 80% активов неплатежеспособных банков, имущество (недвижимость, основные средства, авто) - 20%.
Как отмечается, в структуре реализованных прав требования по кредитным договорам 75% составляют права требования по договорам юрлиц (в том числе 1,3% кредитных договоров без обеспечения) и 25% - права требования по кредитным договорам физлиц (в том числе 0,8% без обеспечения).
Что касается реализованных основных средств, то 89% составляют объекты недвижимости (жилого и нежилого назначения), 5% - транспортные средства, 2% - земельные участки и 4% - другие основные средства (мебель, оборудование прочее).
Фонд добавляет, что активы банков реализуются двумя способами: путем непосредственной продажи юридическим или физическим лицам (для малоценного имущества, оценочная стоимость которого не превышает 10 минимальных зарплат) и на открытых торгах (аукционах), которые сегодня проводятся только в электронной форме. Каждую неделю на продажу выставляется более 1 тыс. лотов.
ФГВФЛ подчеркивает, что обеспечивает максимальное раскрытие информации о реализуемых активах, публикацию реестров и независимых оценок субъектов оценочной деятельности для всех активов банков.
Фонд также отмечает, что сегодня работает над запуском виртуальной комнаты данных для активов, доступ к которой будут иметь все потенциальные инвесторы, независимо от их местонахождения. Кроме того, продолжается работа над разработкой глобального хранилища данных - единой базы данных активов всех неплатежеспособных банков.
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