Смартфоны продвигают большое дело, отучивая людей от ПИН-кодов и демонстрируя удобство сканеров отпечатков пальцев. Они и надежнее, и сподручнее. MasterCard присматривается к этой технологии для использования в платежных картах как к замене четырехзначного кода. Соответствующие тестовые карты уже появились в Южной Африке, пишет Engadget.

Новые карты планируют внедрить по всему миру до конца 2017 года. Правда, конкретные страны, где будет работать эта технология, не называются, ведь многое зависит от конкретных банков и соответствующего законодательства.

Пользователь просто сдает в банке отпечаток одного или двух пальцев, которые в зашифрованном виде записываются на EMV-чип. Но это должны быть отпечатки исключительно владельца карточки. Родственники не пройдут. Скорее всего, для работы с такими карточками понадобятся соответствующие терминалы в магазинах.