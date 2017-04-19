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МВФ указал на риски, вызываемые избытком банков в Европе
18:00 19.04.2017 |
МВФ констатирует улучшение ситуации в европейском банковском секторе, но обращает внимание на сохранение ряда системных проблем и, прежде всего, чрезмерного количества банков («overbanking»). Об этом говорится в очередном докладе Global Financial Stability Report.
Слишком большое количество банков, пишут экономисты фонда, по-видимому, преследуют относительно малое число прибыльных и надежных финансовых возможностей. Overbanking проявляется, в том числе, в завышенном количестве банковских отделений и численности штата - что отрицательно влияет на размер расходов и операционную эффективность.
Неизбежным результатом является устойчиво слабая прибыльность, которая подрывает стабильность системы в целом.
«Низкие прибыли могут помешать банкам органически наращивать подушки безопасности на случай неожиданных убытков и тем самым сделать их более уязвимыми к негативным шокам. Устойчивая доходность ниже стоимости капитала может также закрыть банкам доступ к частному капиталу, так как инвесторы в общем в большей степени готовы участвовать в рекапитализации банков, если их прибыльность поддерживает оценки стоимости выше балансовых и таким образом предотвратит разводнение в будущем», - отмечают экономисты МВФ.
Кроме того, по их мнению, «находящиеся под давлением низкой прибыльности банки могут попробовать нарастить доходность, принимая более высокие риски». Низкая доходность также ограничивает возможность банков выдавать кредиты без обращения к капиталу.
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