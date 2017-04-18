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Минфин разрабатывает концепцию создания компании по управлению проблемными активами банков
16:10 18.04.2017 |
Министерство финансов разрабатывает концепцию создания компании по управлению проблемными активами банков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.
"На начало года доля NPL (неработающих кредитов) в банковской системе Украины составляла 44,6%. Обновленные данные свидетельствуют, что этот показатель продолжает расти, и на сегодня уже является самым высоким среди стран Европы", - сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк.
По его словам, это системная проблема, которая требует комплексного решения.
Рассматриваются несколько вариантов освобождения балансов банков от некачественных активов или привлечения к управлению ими профессионального менеджмента, в том числе путем создания специальной компании по управлению проблемными активами.
"Международный опыт свидетельствует, что работа такой компании может быть успешной при условии внедрения эффективной судебной и исполнительной практики. Для Национального банка решение вопроса проблемных активов является одним из наиболее приоритетных. Это ключевой элемент не только возобновления кредитования, но и обеспечения финансовой стабильности", - добавил Степанюк.
На сегодняшний день в Министерстве финансов создана рабочая группа для разработки концепции создания компании по управлению проблемными активами.
Параллельно рассматриваются и изучаются другие варианты урегулирования проблемной задолженности.
Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка рекомендует правлению Нацбанка рассмотреть создание финансовой компании для управления проблемными активами банков.
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