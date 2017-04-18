Финансовые новости
- |
- 18.04.17
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Великобритания близка к полному возврату Lloyds в частные руки спустя 9 лет после спасения банка
13:46 18.04.2017 |
Правительство Великобритании в скором времени продаст оставшуюся долю в Lloyds Banking Group, что положит конец этапу спасения банка, стоившего государству 20,3 млрд фунтов стерлингов.
Более крупная сумма - 46 млрд фунтов - была потрачена британскими властями лишь на спасение Royal Bank of Scotland (RBS), который до сих пор принадлежит государству на 72%.
Для сравнения: американские банки Citigroup и Wells Fargo, получившие от властей США соответственно $45 млрд и $29 млрд в рамках целевой программы Troubled Asset Relief Program (TARP) в период кризиса, погасили долги перед государством еще в 2009 году.
В начале апреля правительство Великобритании сообщило о сокращении доли в Lloyds до 1,97%. В настоящее время государству принадлежит 1,41 млрд акций Lloyds, тогда как изначально он насчитывал 27,6 млрд акций. К апрелю государство вернуло в общей сложности более 20 млрд фунтов как за счет продажи акций банка, так и за счет выплаченных им дивидендов.
Эксперты ожидают, что британские власти завершат продажу акций Lloyds до конца мая этого года, пишет газета Financial Times.
Согласно прогнозу Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании, озвученному в феврале, Великобритания получит прибыль в размере 100 млн фунтов, полностью продав акции Lloyds. Аналитики ожидают, что доход государства будет выше.
"Продажа оставшихся акций Lloyds государством является символическим шагом, а не серьезной трансформацией, - отмечает аналитик Investec Ян Гордон. - Однако даже в случае с таким довольно успешным и прибыльным банком, как Llloyds, а это единственный банк, который, по моим оценкам, сможет добиться рентабельности материнского капитала в 10% до 2020 года, продажа заняла 8 лет".
По итогам 2016 года Lloyds получил чистую прибыль в размере 2,51 млрд фунтов и выручку в 17,5 млрд фунтов. В феврале он объявил о намерении выплатить дивиденды в размере 2,55 пенса на акцию за минувший год, а также специальные дивиденды в размере 0,5 пенса на акцию.
Тем временем, RBS зафиксировал операционный убыток в размере 4 млрд фунтов в минувшем году.
Lloyds является крупнейшим розничным банком Великобритании. Министерство финансов Великобритании постепенно распродает принадлежащие государству акции банка с конца 2013 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ: Украина нуждается в реформировании пенсионной системы. Cрочно
|Морские порты Украины хоть и не играют большой роли в обеспечении рынка нефтепродуктами, но имеют стратегическое значение
|За 2 месяца прибыль банков составила 3,7 млрд гривен
|Пасхальная подготовка. "Гибриды" выбили почти всю "авиацию" ОБСЕ на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Великобритания близка к полному возврату Lloyds в частные руки спустя 9 лет после спасения банка
|14 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $4,1 млн до $124,6 млн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18 апреля
|НБУ перечислит в госбюджет-2017 44,38 млрд грн из 59,45 млрд грн прибыли за 2016г - глава совета
|За 2 месяца прибыль банков составила 3,7 млрд гривен
Это интересно
|Премиальный бренд Hyundai построил кроссовер
|Названы самые гостеприимные страны мира
|Рынок виртуальной реальности к 2021 году достигнет почти 75 млрд долларов
|Toyota построила кроссовер-трансформер
|Американцы наладят массовое производство смартфонов из "ликвидморфия"
|Lincoln представил новый Navigator
|Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви