Правительство Великобритании в скором времени продаст оставшуюся долю в Lloyds Banking Group, что положит конец этапу спасения банка, стоившего государству 20,3 млрд фунтов стерлингов.

Более крупная сумма - 46 млрд фунтов - была потрачена британскими властями лишь на спасение Royal Bank of Scotland (RBS), который до сих пор принадлежит государству на 72%.

Для сравнения: американские банки Citigroup и Wells Fargo, получившие от властей США соответственно $45 млрд и $29 млрд в рамках целевой программы Troubled Asset Relief Program (TARP) в период кризиса, погасили долги перед государством еще в 2009 году.

В начале апреля правительство Великобритании сообщило о сокращении доли в Lloyds до 1,97%. В настоящее время государству принадлежит 1,41 млрд акций Lloyds, тогда как изначально он насчитывал 27,6 млрд акций. К апрелю государство вернуло в общей сложности более 20 млрд фунтов как за счет продажи акций банка, так и за счет выплаченных им дивидендов.

Эксперты ожидают, что британские власти завершат продажу акций Lloyds до конца мая этого года, пишет газета Financial Times.

Согласно прогнозу Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании, озвученному в феврале, Великобритания получит прибыль в размере 100 млн фунтов, полностью продав акции Lloyds. Аналитики ожидают, что доход государства будет выше.

"Продажа оставшихся акций Lloyds государством является символическим шагом, а не серьезной трансформацией, - отмечает аналитик Investec Ян Гордон. - Однако даже в случае с таким довольно успешным и прибыльным банком, как Llloyds, а это единственный банк, который, по моим оценкам, сможет добиться рентабельности материнского капитала в 10% до 2020 года, продажа заняла 8 лет".

По итогам 2016 года Lloyds получил чистую прибыль в размере 2,51 млрд фунтов и выручку в 17,5 млрд фунтов. В феврале он объявил о намерении выплатить дивиденды в размере 2,55 пенса на акцию за минувший год, а также специальные дивиденды в размере 0,5 пенса на акцию.

Тем временем, RBS зафиксировал операционный убыток в размере 4 млрд фунтов в минувшем году.

Lloyds является крупнейшим розничным банком Великобритании. Министерство финансов Великобритании постепенно распродает принадлежащие государству акции банка с конца 2013 года.

