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НБУ перечислит в госбюджет-2017 44,38 млрд грн из 59,45 млрд грн прибыли за 2016г - глава совета
12:30 18.04.2017 |
Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли центрального банка за 2016 год, в том числе направление в государственный бюджет 44 млрд 378,83 млн грн, сообщил глава совета Богдан Данилишин.
На своей странице в Facebook во вторник он уточнил, что на формирование общих резервов собственного капитала Нацбанка будет направлено 15 млрд 71,74 млн грн.
Госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году в госбюджет минимум 45 млрд грн.
Б.Данилишин добавил, что принял к сведению заключение аудиторской фирмы ЗАО "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности НБУ по 2016 год, утвердил эту отчетность и отчет об исполнении сметы административных расходов за 2016 год, а также принял решение о публикации отчетности в определенные сроки.
Как сообщалось, на минувшей неделе представители правления Нацбанка отметили, что перечисление прибыли за 2016 год в госбюджет будет осуществляться постепенно траншами. Они не уточнили их объем, однако подчеркнули, что график платежей будет учитывать состояние ликвидности на рынке.
В 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли за предыдущий год. Из-за затянувшегося формирования совета Нацбанка, в полномочия которого входит утверждение финотчетности, НБУ начал перечисление прибыли только в октябре, распределив всю сумму на три транша: в октябре - 10 млрд грн, в ноябре - 14 млрд грн, в декабре - 14,16 млрд грн.
Совет Нацбанка уже утвердил прогнозируемый объем прибыли, который НБУ перечислит в госбюджет 2018 года по итогам работы в 2017 году, - 47,824 млрд грн. Однако эта сумма может существенно измениться в результате репрофайлинга портфеля гособлигаций в собственности центробанка.
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