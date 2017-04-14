Cервис должен помочь банкам обнаружить мошеннические сообщения и избежать повторения печально известной атаки на Банк Бангладеш.

Клиенты банков смогут интегрировать этот сервис непосредственно в свои потоки сообщений SWIFT, что упростит обнаружение необычных шаблонов, достигаемое посредством скрининга сообщений в соответствии с выбранными ими собственными политиками и рисками.

Сервис запущен в качестве размещаемой на собственных ресурсах клиента утилиты, что означает отсутствие необходимости инсталляции и технического обслуживания аппаратного или программного обеспечения, и будет первоначально ориентирован на небольшие финансовые учреждения и центральные банки, которые стремятся соответствовать требованиям новых более строгих правил безопасности. Стоимость сервиса для клиентов не раскрывается.

Система пометит платежные сообщения, не соответствующие установленным правилам, «красным флажком», и проанализирует шаблоны транзакций пользователей, разработав профиль трафика сообщений на основе их конкретных видов деятельности и данных о странах, контрагентах и валютах, с которыми они имеют дело.

Этот инструмент является новейшим достижением компании SWIFT в деле усиления кибербезопасности после атаки на Банк Бангладеш, когда хакеры, используя сеть обмена сообщениями, похитили 81 млн долларов с его счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Аналогичные атаки были предприняты против компаний в Эквадоре и Вьетнаме.