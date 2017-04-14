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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Deutsche Bank уходит из Латвии

 Оксана Антоненко, Русская служба Би-би-си

После ряда скандалов, связанных с отмыванием средств на постсоветском пространстве, Deutsche Bank уходит из Латвии и Эстонии. Для некоторых латвийских банков это означает финансовые трудности, для их клиентов из СНГ - подорожание услуг, а для финансового сектора страны - возможную реструктуризацию.

За последние десятилетия в Латвии сформировался региональный финансовый центр: на страну с двумя миллионами жителей приходятся 16 латвийских банков и семь филиалов зарубежных.

При этом всем было ясно, что финансовый сектор держится в первую очередь на деньгах нерезидентов: иностранцы обеспечивали более половины вкладов в местных банках. По этому показателю Латвия занимала первое место в ЕС, обгоняя даже Кипр.

13 банков классифицированы местным надзорным органом как работающие с нерезидентами (более 20% вкладов имеют иностранное происхождение).

Россияне уходят сами

Без нерезидентов Рига вряд ли может оставаться региональным финансовым центром, а именно такие цели ставит министерство финансов Латвии в своем плане развития финансового сектора на 2017 - 2020 годы.

Однако за последние десятилетия за страной закрепился имидж "прачечной" для всех желающих легализовать средства, заработанные на постсоветском пространстве: в Латвии всегда говорили по-русски и не задавали лишних вопросов.

В итоге названия латвийских банков засветились и в деле Магнитского, и в деле отмытого молдавского миллиарда, и в афере, получившей известность как "Ландромат".

А два года назад Латвия всерьез взялась за борьбу с отмыванием преступно нажитых средств. Прибавьте сюда российский кризис.

В итоге объем иностранных вкладов в латвийских банках за год рухнул на четверть и теперь не превышает 42%. Принято считать, что за это время ушли в первую очередь сомнительные клиенты.

А вот после судьбоносного решения Deutsche Bank неудобства почувствуют и честные вкладчики.

Дело в том, что иностранные деньги в латвийских банках имеют свою специфику. Вот, что пишет по этому поводу министерство финансов в плане развития финансового сектора:

"Модель сотрудничества между банками, обслуживающими зарубежных клиентов, и клиентами держится на обслуживании транзакций с компаниями, которые часто зарегистрированы в офшорной юрисдикции. В общей структуре вкладов клиентов-нерезидентов 90% - вклады до востребования. (...) Надо отметить, что большинство зарубежных вкладов сделаны в долларах".

Другими словами, около половины вкладов в латвийских банках - а это и есть деньги нерезидентов - деньги, которые просто лежат на счетах (преимущественно долларовых), либо мигрируют между СНГ и офшорными юрисдикциями (тоже в долларах).

Еще два года назад три международных банка предоставляли местным банкам услуги долларовых корсчетов - то есть, возможность делать переводы в долларах быстро и дешево.

 

Сначала ушел JPMorgan, потом Commerzbank. В прошлом году о частичном уходе объявил Deutsche Bank. Плюс общий отток нерезидентов.

В итоге объем долларовых переводов, осуществленных нерезидентами через корсчета за 2016 год, сократился на треть. Как будут развиваться события после полного ухода Deutsche Bank, предположить не сложно.

Нет доллара - нет банков?

Для тех, кто держит деньги в долларах в латвийских банках, уход Deutsche Bank, конечно, не конец света - выход всегда есть.

Раньше доллары шли напрямую через корсчет (который местные банки открывали в американских банках или американских филиалах других банков), а теперь те же транзакции будут проходить, например, через партнерский банк.

Правда, по словам финансиста Инесиса Фейфериса, придется терять либо на разнице валют, либо на повышенной стоимости транзакций, а также считаться с медлительностью.

Если речь идет о скромных суммах, то проблема не велика, а вот если деньги большие, то клиентам может стать неуютно.

"Потом, если подаешь такой сигнал - что нет долларового счета - на тебя смотрят косо. Если я, например, российское предприятие, то зачем мне тогда латвийский банк", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Разумеется, эта проблема коснется не всех латвийских банков. Некоторые из них имеют материнские структуры за пределами страны. У этих материнских структур, в свою очередь, есть собственные корреспондентские долларовые счета, что расширяет список корсчетов дочернего латвийского банка.

К примеру, крупнейший латвийский банк Swedbanka принадлежит шведскому Swedbank AB, а третий по величине латвийский банк SEB banka принадлежит шведскому Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Контрольный пакет банка Citadele (успешное подразделение ранее национализированного банка Parex) принадлежит американскому консорциуму „Ripplewood Advisors LLC". У всех трех уже сейчас есть альтернативы уходящему Deutsche Bank.

Такие же альтернативы есть у небольших банков, среди акционеров которых - например, граждане России или выходцы из России.

Bank M2M Europe - один из самых маленьких в стране, а его контрольный пакет принадлежит россиянину Андрею Вдовину (согласно отчету за 2016 год).

При этом Bank M2M Europe имеет долларовые корсчета в двух банках, среди которых нет уходящего Deutsche Bank (согласно информации на сайте).

Norvik Banka входит в десятку крупнейших кредитных учреждений страны и принадлежит гражданину Великобритании Григорию Гусельникову (который упоминается в СМИ как российский предприниматель). В прошлом году банк открыл десять дополнительных долларовых корсчетов.

Дороже и медленнее?

А вот кредитным учреждениям с местным капиталом, вероятно, есть, чего опасаться - замены Deutsche Bank у них пока нет.

В пятерке крупнейших банков страны - Rietumu Banka и ABLV Bank. Оба обслуживают нерезидентов, оба являются системно значимыми, обоим актуальны удобные долларовые переводы.

Контрольный пакет Rietumu Banka принадлежит местному капиталу, у банка есть только один долларовый корсчет - в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS.

Rietumu Banka уже сообщил клиентам о грядущих переменах в списке корреспондентских банков и в процессе долларовых переводов.

C ABLV Bank ситуация похожая, однако свои отношения с Deutsche Bank он комментировать отказался.

Информацию о корсчетах банк также не раскрывает. Неизвестно, есть ли на данный момент у банка долларовый корсчет. Отметим, что в прошлом году в СМИ прозвучала информация о том, что Deutsche Bank планирует прекратить сотрудничество с частью латвийских банков, в списке исключений ABLV Bank не значился.

А согласно отчету банка за прошлый год, его активы сократились на миллиард евро (то есть, на пятую часть). Объем вкладов также сократился почти на миллиард евро, а вот прибыль, наоборот, увеличилась.

Многие латвийские банки с более скромными объемами вкладов также не раскрывают информацию о своих корсчетах. Но все банки, и большие, и маленькие, в один голос уверяют, что на их клиентах уход Deutsche Bank не окажет существенного влияния.

Однако очевидно, что определенные трудности для самих банков эти перемены, все же, создадут: некоторым придется либо увеличить стоимость услуг, либо считаться с меньшей прибылью, либо смириться с потерей части клиентов.

Так или иначе, переходный период продлится несколько лет - именно столько времени, по оценкам надзорного органа, уйдет на создание новых корреспондентских отношений. Что за эти годы произойдет с самими банками - вопрос открытый.

Стали чище - а смысл?

Примечательно, что за последние несколько лет в банковском секторе Латвии произошел маленький переворот: были приняты новые правила по борьбе с отмыванием средств, многие банки были оштрафованы на крупные суммы.

Один банк потерял лицензию, сменилось руководство Комиссии рынка финансов и капитала (надзорный орган). Во всех банках, работающих с нерезидентами, был проведен американский аудит.

Все это - на уровне официальной риторики - было сделано для соответствия нормам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), куда Латвия вступила совсем недавно, а также для повышения доверия со стороны американских партнеров.

Это доверие необходимо для сохранения корреспондентских отношений, которые, в свою очередь, важны для иностранных клиентов, а значит, и для самих банков.

Для комфорта тех же нерезидентов Латвии надо было избавиться от грязных денег.

"Нам надо было улучшиться, чтобы не было таких позорных случаев, какие были в латвийской истории - и молдавский Ландромат, группа Шора, плюс дело Магнитского. Так уж совпало, что именно в это время проходили переговоры с OECD, это я могу сказать точно", - говорит Русской службе Би-би-си экс-глава комиссии рынка финансов и капитала Кристап Закулис.

По его словам, никто тогда не мог подумать, что все латвийские попытки самоочищения окажутся бесполезными для сохранения корсчетов.

В итоге не совсем чистым оказался сам Deutsche Bank, который недавно был оштрафован на 630 миллионов долларов за участие в нелегальных схемах.

В такой ситуации DB вынужден выбирать партнеров с кристальной репутацией. Латвию вряд ли можно отнести к этой категории.

Число банков сократится

 Банк Латвии

Однако сегодня в Латвии тревогу по этому поводу никто не бьет. Министерство финансов ситуацию не комментирует, Банк Латвии ситуацию не комментирует, а многие депутаты вообще не в курсе происходящего.

Ассоциация коммерческих банков обещает налаживать связи с потенциальными партнерами и призывает банки адаптироваться к работе в новых условиях.

Регулятор говорит о том, что все было ожидаемо, и дело тут не в Латвии, а в стратегии самого Deutsche bank.

Бывший политтехнолог Юргис Лиепниекс считает, что мягкая риторика - именно то, что можно ожидать от представителей властей в такой непростой ситуации.

"Это в каком-то смысле их работа. Банковский сектор не переносит ничего отдаленно похожего на панику. Однако новость, конечно, плохая, потому что банковский сектор Латвии большой, по оценкам он генерирует около двух процентов ВВП, - говорит он Русской службе Би-би-си. - Но число банков в Латвии в ближайшие годы сократится".

Никто сегодня не может сказать, за счет каких банков произойдет оптимизация, но такому сценарию, похоже, мало кто удивляется.

Системно важные банки

"Реструктуризация и консолидация банков - глобальная тенденция, принимая во внимание тот факт, что обеспечение прибыльности становится все большим вызовом. Изменения в корреспондентских отношениях точно не будут главным поводом для дальнейшей реструктуризации", - пояснили Русской службе Би-би-си в комиссии рынка финансов и капитала Латвии.

Там же отметили: на данный момент в список системно важных банков входят шесть кредитных учреждений, в том числе упомянутые Rietumu Banka и ABLV Bank.

По словам бывшего министра финансов Латвии Атиса Слактериса, именно системная значимость банка является тем фактором, на основании которого правительство принимает решение: дать банку утонуть в случае трудностей, или вкладывать в него деньги налогоплательщиков.

Так произошло и с банком Parex, национализация которого, по мнению многих экспертов, привела к дополнительным бюджетным сокращениям во время кризиса 2009 года.

"Главный принцип: может ли крах этого банка разрушить финансовую систему страны. Мы это решение координировали со скандинавами, чтобы не развернулся финансовый кризис. И нам это удалось", - говорит Атис Слактерис.
 

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13.04 Ры­нок вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти к 2021 го­ду до­стигнет по­чти 75 млрд дол­ла­ров

13.04 Toyota по­стро­и­ла крос­со­вер-транс­фор­мер

13.04 Аме­ри­кан­цы на­ла­дят мас­со­вое про­из­вод­ство смарт­фо­нов из "ликвидморфия"

12.04 Lincoln пред­ста­вил но­вый Navigator

12.04 Dodge Challenger Demon по­лу­чил 850-силь­ный мо­тор

12.04 На­зва­ны стра­ны с са­мы­ми вы­со­ки­ми на­ло­га­ми в ми­ре

12.04 Cadillac до­ба­вил се­да­ну CT6 ав­то­пи­лот

12.04 Гар­ни­ту­ра Xiaomi Mi VR Play 2 сто­ит все­го 14 дол­ла­ров

12.04 AMD хо­чет из­ба­вить VR-шле­мы от шну­ров пу­тём по­гло­ще­ния Nitero

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

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14:29 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

04.04 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

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