Национальный банк в 1 квартале 2017 года принял решение о согласовании реализации заложенных активов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков на общую сумму более 3,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Национальный банк в 1 квартале 2017 года принял решение о согласовании реализации заложенных активов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков на общую сумму более 3,9 млрд гривен. Это почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2016 год", - сообщает Нацбанк.

Решения касаются согласования начальных цен продажи заложенных Национальному банку имущественных прав по кредитным договорам через систему ProZorro.Продажи.

"Позитивная динамика увеличения количества решений о согласовании реализации заложенных активов по кредитам банков, в которых начата процедура ликвидации, через систему ProZorro, обусловлена слаженной работой структурных подразделений Национального банка. Со своей стороны, мы ожидаем активизации работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по реализации заложенных активов", - отметил директор департамента управления рисками Национального банка Игорь Будник.

Как сообщали Українські Новини, с января реализация заложенного Национальным банком имущества осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц исключительно через систему торгов ProZorro.Продажи.