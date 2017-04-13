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НБУ намерен упростить взыскание средств со счетов налогоплательщиков при налоговом долге свыше 5 млн грн
12:59 13.04.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) намерен разрешить взыскание средств со счетов налогоплательщиков без соответствующего судебного решения при налоговом долге более 5 млн грн, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующие изменения в инструкцию о безналичных счетах в Украине в национальной валюте №22 от 21 января 2004 года обнародованы на веб-сайте НБУ для общественного обсуждения, внесения замечаний и предложений от физических, юридических лиц и их объединений.
"Изменения в инструкцию №22 предполагают приведение норм этого документа в соответствие с требованиями ст. 95 Налогового кодекса Украины. Согласно этим требованиям, взыскание средств со счетов налогоплательщика в банках при определенных условиях, в частности, если налоговый долг превышает 5 млн грн, будет осуществляться не только по решению суда, но и по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращение в суд", - объяснил Нацбанк.
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