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В феврале активы банков увеличились на 2,4% до 1,2 трлн гривен
16:06 12.04.2017 |
В феврале активы коммерческих банков увеличились на 2,4% до 1,242 трлн гривен по сравнению с январем.
Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка, передают Українські Новини.
Так, если по состоянию на 1 февраля активы работающих банков составляли 1,213 трлн гривен, то к 1 марта они увеличились до 1,242 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).
При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,723 трлн гривен.
Объем предоставленных кредитов за февраль сократился на 2,58 млрд гривен, или на 0,3% до 993,6 млрд гривен.
Обязательства банков за этот период увеличились на 6,6 млрд гривен, или на 0,6% до 1,099 трлн гривен, в то время как капитал банков вырос на 22,1 млрд гривен, или 18,4% до 142,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в январе уменьшилось на 3 до 93.
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