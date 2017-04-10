Главному исполнительному директору Barclays Джесу Стэйли будет вынесен выговор и сокращена зарплата, поскольку регуляторы начали расследование его попыток разоблачить осведомителя в прошлом году, пишет Bloomberg.

Управление финансового надзора Великобритании ведет расследование в отношении деятельности Стэйли в связи с жалобой, а также ответственности банка и контроля за связями с корпоративным информированием. Стэйли уже признал свою ошибку и принес официальные извинения, говорится в сообщении Barclays.

Стэйли попытался разоблачить человека, который сообщил сведения о личном деле, в которое был вовлечен один из руководителей высшего звена банка, заявили в банке. Стэйли, по информации юридической фирмы Simmons & Simmons, ошибочно полагал, что ему было разрешено идентифицировать автора письма. Дело находится под пристальным вниманием департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

"Я извинился перед советом Barclays и принял его заключение о том, что мои личные действия в этом вопросе были ошибкой с моей стороны, - сказал Стэйли в своем заявлении. - Я также приму любые санкции, которые совет сочтет необходимыми. Я буду в полной мере сотрудничать с управлением финансового надзора и управлением пруденциального регулирования, которые сейчас рассматривают этот вопрос".

Попытка идентифицировать осведомителя была доведена до сведения совета Barclays в начале этого года, после того как работник выразил обеспокоенность. Правление уведомило об этом регуляторов.

"Правление пришло к выводу, что главный исполнительный директор группы Джес Стэйли честно, но ошибочно полагал, что было разрешено идентифицировать автора письма, и принял его объяснение в том, что он пытался защитить коллегу, который испытал личные трудности в прошлом от того, что он считал несправедливым обвинением, и принял его извинения", - сказал в своем заявлении председатель совета директоров Джон Макфарлейн.

Акции Barclays упали на 1,2% на торгах в Лондоне. В этом году акции банка подешевели на 4,1%, из-за чего рыночная стоимость компании составила 36 млрд фунтов ($44,6 млрд).

Barclays добился отличных результатов при Стэйли, и его устранение на этом этапе может повредить перспективам банка для дальнейшего совершенствования, написал в записке для инвесторов аналитик Shore Capital Гэри Гринвуд. Учитывая историю банковских правонарушений, последнее расследование является "очень серьезным затруднением" для совета директоров, поскольку руководство банка пытается восстановить репутацию Barclays, сказал он.

Стэйли обновил свою управленческую команду и переориентировался на приоритетные рынки банка, когда принял на себя руководство Barclays в конце 2015 г. Он также отклонил призывы к выделению или радикальному сокращению инвестиционного банка, вместо этого решив ускорить продажи бизнеса и продать долю банка в Африке.