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НБУ перенес работу СЭП с 8 мая и 25 августа на другие дни
20:05 07.04.2017 |
Работа системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины будет перенесена с понедельника 8 мая - на субботу 13 мая и с пятницы 25 августа - на субботу 19 августа.
Соответствующее решение приняло правление НБУ в пятницу в связи с переносом рабочих дней в 2017 году.
"При необходимости 8 мая и 25 августа 2017 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка", - отмечает регулятор.
Он также подчеркнул, что банки должны организовать работу по своевременной выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов и обменных пунктов.
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