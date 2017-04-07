Работа системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины будет перенесена с понедельника 8 мая - на субботу 13 мая и с пятницы 25 августа - на субботу 19 августа.

Соответствующее решение приняло правление НБУ в пятницу в связи с переносом рабочих дней в 2017 году.

"При необходимости 8 мая и 25 августа 2017 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка", - отмечает регулятор.

Он также подчеркнул, что банки должны организовать работу по своевременной выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов и обменных пунктов.

