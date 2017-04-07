Выводить российский капитал с украинского рынка необходимо, но не радикальными методами и только в рамках действующего законодательства.

Так прокомментировал блокирование российских банков в Украине член совета НБУ Василий Фурман в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Если мы идем в Европу, нужно работать в рамках действующего законодательства. Потому что весь мир сегодня смотрит на Украину по событиям, которые на Востоке, по замурованным банкам, по каким-то другим негативным событиям. Нам нужно формировать положительный имидж в мире и очень много вкладывать в это. Нам нужен конструктив", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть".

По словам Фурмана, российские банки выполняют нормы украинского законодательства. В украинском "Сбербанке" обслуживается 1,2 млн человек, сумма вкладов составляет 11 млрд грн. Василий Фурман отметил, что сумма вкладов, которая попадает под возмещение за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составляет 3 млрд грн, то есть владельцы остальных 8 млрд не получат назад своих средств.

"Лучший вариант для этих банков - быть проданным американским, европейским или украинским инвесторам. И российские банки работают в этом направлении. "Сбербанк" уже продан, осталось только согласовать документы. Я надеюсь, что "Сбербанк" скоро будет переименован, это будет другой банк", - сказал член совета НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта ввел санкции в отношении «дочек» российских государственных банков. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Ранее, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о введении санкций сроком на год в отношении дочерних банков российских государственных банков: «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВиЕс Банк».

При этом, по информации Нацбанка, указанные санкции не будут препятствовать докапитализации банков материнскими структурами и их продажи новым инвесторам, а также расчетам клиентов банков.