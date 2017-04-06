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Долг платежеспособных банков по кредитам рефинансирования за I кв. 2017г снизился на 34% - НБУ
07:32 06.04.2017 |
Долг платежеспособных банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования составляет 15,2 млрд грн, что на 7,7 млрд грн меньше чем в начале года, сообщается на веб-сайте центробанка.
По данным НБУ, 4 апреля досрочно и окончательно погасил задолженность Ощадбанк (Киев), возвративший 2 млрд грн. Львиная доля оставшегося долга приходится на другой государственный банк - ПриватБанк (Днепр), задолжавший центробанку 14,4 млрд грн.
"В настоящее время практически все действующие банки погасили задолженность по рефинансированию перед регулятором. Активный возврат рефинансирования - это лучшее свидетельство оздоровления банковской системы Украины под руководством политики НБУ", - прокомментировала глава правления Нацбанка Валерия Гонтарева.
Центробанк также сообщает, что долг неплатежеспособных банков в настоящее время составляет 45,2 млрд грн. Крупнейшими должниками при этом являются: банк "Надра" (собственник Дмитрий Фирташ) с сумой задолженности 9,8 млрд грн, Дельта Банк (Николай Лагун) - 8 млрд грн, банк "Финансовая инициатива" - 7,2 млрд грн и ВиЭйБи Банк - 3 млрд грн (собственник обеих банков Олег Бахматюк), банк "Финансы и кредит" (Константин Жеваго) - 6,3 млрд грн и Имексбанк (Леонид Климов) - 3,4 млрд грн.
"Если указанные собственники считают, что вместе с потерей банка они избавились от необходимости возвращать долги, в частности перед НБУ, то они глубоко ошибаются. Моя позиция всегда четка и принципиальная - им придется возвратить государству все до последней копейки, и мы приложим к этому максимум усилий", - подчеркнула В.Гонтарева.
Нацбанк при этом напоминает, что в 2015-2016гг он направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства о взыскании с имущественных и финансовых поручителей этих банков задолженности перед НБУ.
"Руководство НБУ и далее будет сотрудничать с правоохранительными органами относительно привлечения к ответственности менеджмента и собственников этих банков", - отмечено в сообщении Нацбанка.
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