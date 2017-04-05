Совет Национального банка одобрил перечисление Нацбанком 47,824 млрд гривен прибыли в государственный бюджет в 2017 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в совете НБУ.

5 апреля состоялось внеочередное заседание совета Национального банка, на котором присутствовали все члены, кроме Тимофея Милованова.

На заседании было принято окончательное решение о перечислении 47,8 млрд гривен, что станет основой для предоставления информации в Верховную Раду и Кабинет Министров.

Также на совете была заслушана информация НБУ о последствиях, возможных рисках и угрозах для финансовой стабильности страны в связи с прекращением перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

НБУ проинформировал о мерах, которые им осуществляются для предотвращения негативных последствий.

По результатам заседания подготовлены рекомендации совету правления Национального банка и Кабинету Министров.

Вместе с тем совет считает, что НБУ должен ускорить работу по разработке и введению стратегии макропруденциальной политики.

Как сообщали Українські Новини, в госбюджете на 2017 год заложено 45 млрд гривен к перечислению Нацбанком.