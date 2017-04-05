Национальный банк Украины для обеспечения эффективного корпоративного управления в банках к концу апреля 2018 года должен провести оценку соответствия квалификации высшего руководства 10 крупнейших банков страны.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства финансов обновленном Меморандуме с Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Как отмечается в документе, при необходимости регулятор предоставит банкам возможность исправить выявленные нарушения в течение 90 дней.

К концу июля 2018 года НБУ проведет аналогичную оценку в отношении следующих 10 крупнейших банков, к концу апреля 2019 года - остальных финучреждений Украины.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов, который поступит в ближайшие дни и будет направлен в резервы Национального банка Украины.

Национальный банк ожидает, что Украина продолжит идти по пути реформ в рамках программы Международного валютного фонда и до конца года получит еще три транша финансирования на общую сумму около 4,5 миллиарда долларов, что позволит нарастить золотовалютные резервы до 20,8 миллиарда долларов.