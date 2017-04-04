Министерство финансов подало кассационную жалобу в Высший административный суд на решение Окружного административного суда о признании незаконным одного из критериев в постановлении Кабинета Министров об отборе банков для обслуживания бюджетников и пенсионеров.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

11 января Окружной административный суд Киева принял решение о незаконности одного из критериев в постановлении Кабмина об отборе банков.

Таким образом, банки с активами до 1% от всей банковской системы отстояли свое право в дальнейшем обслуживать сегмент бюджетных выплат и принимать участие в конкурсе на определение уполномоченных банков на равных конкурентных условиях с государственными банками, банками с активами более 1% и банками с иностранным капиталом.

23 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева о частичном признании незаконным постановления Кабмина.

20 марта Высший админсуд открыл производство по кассационной жалобе Министерства финансов на решения судов предыдущих инстанций.

Как сообщали Українські Новини, Акцент-банк, Поликомбанк, Индустриалбанк, Марфин Банк, Полтава-банк и МетаБанк подали на Кабмин в суд с требованием отменить постановление №662 от отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.



