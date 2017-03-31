Местные власти обратились в офисы финансового холдинга Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме для решения вопроса о налогообложении их клиентов, после того как голландская прокуратура наложила арест на ряд активов и задержала двоих человек в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов, пишет Reuters.

Нидерландское управление по преследованию финансовых преступлений (FIOD) сообщило, что скоординированные рейды начались в четверг в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Австралии после получения информации о 55 тыс. подозрительных счетов в швейцарском банке. При этом название банка не разглашалось.

Британские налоговые органы также заявили, что в пятницу они инициировали уголовное расследование по подозрению в уклонении от налогов и отмывании денег "глобальным финансовым учреждением". В начале они намерены сосредоточить внимание на старших сотрудниках вместе с неопределенным количеством клиентов. Британцы также не раскрыли название финансового учреждения.

Голландцы ведут расследование в отношении десятка людей, подозреваемых в налоговом мошенничестве и отмывании денег, говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов. Подозреваемые депонировали деньги в швейцарском банке и не сообщали об этом властям, говорится в заявлении.

Заявление не идентифицирует банк, но в цюрихском Credit Suisse заявили, что с ними связывались власти в Амстердаме, Лондоне и Париже. В банке отметили, что сотрудничают с властями.

Однако швейцарская канцелярия генерального прокурора заявила, что "смущена" тем, как власти Нидерландов урегулировали этот вопрос, и потребует объяснений. Голландская представительница FIOD Виетске Виссерс сказала, что расследование будет "продолжаться в течение нескольких дней и недель" в разных странах.

Министр по доходам и финансовым услугам Австралии Келли О'Двайер сказала, что следователь по финансовым преступлениям страны ведет расследование в отношении 340 австралийцев, связанных со счетами в швейцарском банке, которые, по ее словам, были идентифицированы только по номеру.

"Тот факт, что эти счета не имели названия, означает, что по своей природе они, скорее всего, были созданы, чтобы скрыть личность владельца", - сказала О'Двайер.

В FIOD заявили, что сотрудники уже изъяли служебные документы, а также содержимое банковских счетов, недвижимое имущество, ювелирные изделия, роскошные авто, дорогие картины и золотые слитки из домов в Гааге, Хоофддорпе, Зволле и муниципалитете Венло в Нидерландах.