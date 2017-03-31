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Расследование фактов злоупотребления руководством НБУ касается выведения рефинансирования в офшоры, - НАБУ
13:42 31.03.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отмечает, что расследование фактов злоупотребления руководством Национального банка касается выведения рефинансирования в офшоры.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге во Львове, передают Українські Новини.
"Обыск формальный, работники банка не оказывали сопротивление. Те документы, которые должны были изъяты, детективам выданы, и сейчас они анализируются работниками. К расследованию присоединились представители Национальной полиции, управления защиты экономики и группа детективов усилена этими работниками. Дело касается руководства НБУ и средств, в первую очередь, которые выделялись на рефинансирование ряда банков. Дело большое, сложное. Мы видим, что очень много средств, в том числе, которые выделялись на рефинансирование были переведены в офшоры и иностранные банки", - сказал он.
29 марта НАБУ и САП провели обыски в НБУ.
Позже НАБУ объяснило, что обыски проведены по расследованию фактов злоупотребления руководством Нацбанка в интересах должностных лиц ряда банков, в том числе и Платинум Банка.
Как сообщали Українські Новини, в конце октября 2016 года сотрудники Национальной полиции проводили обыск в доме заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой.
Расследование проводилось по факту банкротства банка "Михайловский".
После этого в сети появились возможные телефонные разговоры Рожковой с акционерами и менеджментом Платинум Банка.
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