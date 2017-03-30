Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отмечает, что расследование фактов злоупотребления руководством Национального банка в интересах должностных лиц банков касается в том числе и Платинум Банка.

Об этом он заявил журналистам в четверг, передают Українські Новини.

"Это связано с злоупотреблением в том числе и по деятельности Платинум Банка. Следствие проверяет версию завышения ликвидности и занижения экономических рисков, которые были в тех или других банках, в том числе и Платинум Банке", - сказал он.

Холодницкий сообщил, что в ходе вчерашних обысков были изъяты документы по производству.

"Большинство документов НБУ нам дали сами", - отметил прокурор.

Как сообщали Українські Новини, 29 марта НАБУ и САП провели обыски в НБУ.

Позже НАБУ объяснило, что обыски проведены по расследованию фактов злоупотребления руководством Нацбанка в интересах должностных лиц ряда банков.

В конце октября 2016 года сотрудники Национальной полиции проводили обыск в доме заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой.

Расследование проводилось по факту банкротства банка "Михайловский".

После этого в сети появились возможные телефонные разговоры Рожковой с акционерами и менеджментом Платинум Банка.