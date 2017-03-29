Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объясняет обыски в Национальном банке расследованием фактов злоупотребления руководством Нацбанка в интересах должностных лиц ряда банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українські Новини.

Детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Национальной полиции проводят следственные действия в Национальном банке, во время которых осуществляется выемка документов.

НАБУ констатирует, что документы предоставляются добровольно.

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов", - сообщает пресс-служба бюро.

Расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года.

Сейчас ни одному из участников о подозрении не сообщается.

Расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, 29 марта НАБУ и САП проводят обыски в НБУ.

Национальный банк предоставляет правоохранителям всю запрашиваемую информацию в рамках обыска.