Национальный банк усовершенствовал инструмент экстренной поддержки ликвидности банков.

Об этом говорится в постановлении регулятора №27 от 27 марта, передают Українські Новини.

В частности в нем НБУ напоминает, что новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков Emergency liquidity assistance был введен в декабре 2016 года.

Кредиты, полученные в случае наступления чрезвычайных условий, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка, когда финучреждения исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в частности за счет средств акционеров и рефинансирования НБУ под залог государственных ценных бумаг и инвалюты.

В декабре также был определен перечень возможных залогов по кредитам ELA: ценные бумаги под госгарантии, ликвидное недвижимое имущество (кроме незаконченного строительства), имущественные права по кредитным договорам с физлицами с обеспечением ипотеки.

27 марта НБУ расширил перечень возможных залогов по кредитам ELA и упростил порядок их оформления.

Отныне банки смогут предоставлять для получения кредитов ELA в качестве залога имущественные права по кредитам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые обеспечены не только ипотекой, но и одновременно другими активами, то есть смешанным залогом.

Имущественные права по кредитам, предоставленным физическим лицам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, будут приниматься НБУ в залог согласно реестру заключенных банком кредитных договоров по балансовой стоимости кредитов, определенной банком.

В качестве залога принимаются имущественные права по ипотечным кредитам физическим лицам, предоставленными только в национальной валюте.

Национальный банк также уточнил, что ценные бумаги принимаются в качестве залога по кредитам ELA по справедливой стоимости.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк упростил порядок регистрации договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов.

Данное решение закреплено постановлением регулятора №26 от 23 марта, которое вступает в силу 10 апреля.