Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пенсионный фонд Украины прекратил выплату средств через "дочки" российских банков

 

Финансирование украинских дочерних предприятий российских банков с государственным капиталом приостановлено Пенсионным фондом Украины.

"Пенсионный фонд Украины останавливает финансирование отделений вышеупомянутых банков (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank), а пенсионерам предложены альтернативные варианты получения пенсий", - проинформировала пресс-служба фонда.

В пресс-службе пояснили, что приостановили перечисление пенсий через эти банки в соответствии с указом президента Петра Порошенко от 15 марта о применении санкций к финучреждениям с российским государственным капиталом. Санкции, в частности, предусматривают запрет размещать государственные средства Украины на счетах этих учреждений.

Под давлением националистов, заблокировавших несколько отделений "дочек" российских банков, президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. Санкции предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. Известно, что российские банки с государственным капиталом ведут переговоры о продаже своих украинских "дочек".

В четверг Нацбанк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам с просьбой прекратить блокирование радикалами отделений банков, обосновывая это снижением доверия к украинской банковской системе и угрозой ее стабильности.
По материалам: ТАСС
 

ПО РУБРИКАМ

17:07 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 27.03.2017

15:29 Дол­лар 27 мар­та прак­ти­че­ски лик­ви­ди­ро­вал при­рост "рал­ли Трампа"

14:22 Бир­жи АТР за­кры­лись 27 мар­та в ми­ну­се на фоне не­со­сто­яв­шей­ся от­ме­ны Obamacare

12:32 АМКУ раз­ре­шил КБ "Южное" ку­пить бо­лее 50% бан­ка "Новый"

11:03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 24.03.2017

10:58 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 27 мар­та

10:32 НБУ про­дал 24 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 816 млн гри­вен

10:28 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла рост 27 мар­та, об­но­вив ме­сяч­ный мак­си­мум

10:25 24 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $36 млн до $101,4 млн

07:51 Пен­си­он­ный фонд Укра­и­ны пре­кра­тил вы­пла­ту средств через "дочки" рос­сий­ских бан­ков

07:33 Бир­жи США за­кры­лись в ос­нов­ном в ми­ну­се 24 мар­та на ожи­да­ни­ях ре­ше­ния по Obamacare

24.03 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке в по­след­нюю не­де­лю мар­та дол­жен вер­нуть­ся на преж­ние уров­ни

24.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 24 мар­та ро­стом

24.03 Дол­лар де­ше­ве­ет к ев­ро и до­ро­жа­ет к иене 24 мар­та на ста­ти­сти­ке из Ев­ро­пы и ожи­да­ни­ях по Obamacare

24.03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 24 мар­та на фоне не­опре­де­лен­но­сти с Obamacare

• дальше…

16:31 Па­де­ние роз­нич­ных про­даж топ­ли­ва пре­вос­хо­дит рост пром­по­треб­ле­ния - Гос­стат

14:56 Ген­ди­рек­тор ДТЭК Тим­чен­ко: Се­го­дня в ком­па­нии со­здан от­дель­ный "штаб", в ко­то­ром первую скрип­ку иг­ра­ют юри­сты

14:12 Стаг­на­ция га­зо­до­бы­чи: ры­нок на­де­ет­ся на ре­а­ли­за­цию пра­ви­тель­ствен­ной кон­цеп­ции раз­ви­тия от­рас­ли

14:06 Це­ны на нефть про­дол­жа­ют сни­жать­ся 27 мар­та на фоне ро­ста бу­ро­вой ак­тив­но­сти в США

13:53 Ав­то­газ де­ше­ве­ет в ре­ги­о­нах и до­ро­жа­ет в Ки­е­ве

12:25 По­сле при­ня­тия за­ко­на о Служ­бе финрас­сле­до­ва­ний за­пу­стить ее мож­но бу­дет уже через пол­го­да – Да­ни­люк

11:59 Гла­ва АМКУ: Ко­ли­че­ство жа­лоб на го­стен­де­ры вы­рос­ло вдвое

10:32 НБУ про­дал 24 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 816 млн гри­вен

09:09 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла из ПХГ 15,2 млн куб. м за про­шед­шую не­де­лю 18-25 мар­та

08:57 Нефть де­ше­ве­ет 27 ма­о­та на ро­сте чис­ла бу­ро­вых уста­но­вок в США

• дальше…

15:37 Лон­дон со­хра­нил ли­дер­ство в спис­ке круп­ней­ших финан­со­вых цен­тров ми­ра

12:51 Убо­гая мощь. Как пе­ре­во­ору­жа­ет­ся Рос­сия

09:52 В го­ро­дах Рос­сии про­шли ак­ции про­те­ста про­тив кор­руп­ции

09:26 На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в Бол­га­рии по­бе­ди­ла про­ев­ро­пей­ская пар­тия

08:48 Тур­ция вве­ла по­шли­ны на ряд рос­сий­ских то­ва­ров

08:18 Угорсь­кий контр­ро­звідник: Нам за­бо­ро­ни­ли ак­тивні кон­тро­пе­рації що­до Росії

24.03 Опуб­ли­ко­ван рей­тинг стран по ро­сту цен на жи­лье за 2016 год

24.03 Ро­бо­ты мо­гут за­ме­нить 30% ра­бо­чей си­лы Бри­та­нии к на­ча­лу 2030 го­дов - PwC

24.03 ЕС по­тре­бу­ет от Бри­та­нии вер­нуть 50 млрд фун­тов

24.03 В Гре­ции воз­об­но­вил­ся от­ток средств из де­по­зи­тов

24.03 5 карт об огра­ни­че­нии мо­гу­ще­ства Ки­тая

24.03 Экс-ми­нистр финан­сов Яресь­ко на­зна­че­на ис­пол­ни­тель­ным ди­рек­то­ром со­ве­та по финан­со­во­му управ­ле­нию и кон­тро­лю для Пу­эр­то-Ри­ко

24.03 Гро­зит ли Трам­пу им­пич­мент из-за его воз­мож­но­го сго­во­ра с Крем­лем?

24.03 В Мол­да­вии за­ве­де­ны де­ла на 16 су­дей и че­ты­рех со­труд­ни­ков ЦБ по де­лу о вы­во­де де­нег из Рос­сии

23.03 Bloomberg опуб­ли­ко­вал рей­тинг са­мых здо­ро­вых стран ми­ра

• дальше…

14:36 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

• дальше…

10:03 Бой под Ав­де­ев­кой. По­че­му бо­е­ви­ки сно­ва уда­ри­ли по го­ро­ду

09:18 Из­ме­не­ния в укра­ин­ском за­коне об е-де­кла­ра­ци­ях нуж­но пе­ре­смот­реть - ев­ро­ко­мис­сар Хан

08:37 Вой­на по вы­ход­ным. "Гибриды" вгры­за­ют­ся в по­след­ние клоч­ки "се­рой зоны"

24.03 Игорь Би­ло­ус: У нас нет ин­стру­мен­тов для борь­бы с Фир­та­шем

24.03 Бой под Во­дя­ным. По­че­му ВСУ не смог­ли удер­жать опор­ник тер­ро­ри­стов

24.03 За­чем Са­до­вый и Са­а­ка­шви­ли бу­до­ра­жат вен­гер­ских на­цио­на­ли­стов

24.03 Во­ро­нен­ков был убит аген­том рос­сий­ских спец­служб, внед­рен­ных в си­ло­вые струк­ту­ры Укра­и­ны - де­пу­тат А.Ге­ра­щен­ко

23.03 Убий­ца экс-де­пу­та­та Гос­ду­мы Рос­сии Во­ро­нен­ко­ва умер в боль­ни­це от по­лу­чен­ных ра­не­ний

23.03 Да­ни­люк по­ка не ви­дит воз­мож­но­сти уво­лить На­си­ро­ва и его ко­ман­ду

23.03 Укра­и­на ком­пен­си­ру­ет убыт­ки от ущер­ба за счет аре­ста рос­сий­ских ак­ти­вов на тер­ри­то­рии дру­гих стран – ми­нистр юс­ти­ции

23.03 По­яв­ле­ние Мар­ты Борщ в ка­че­стве кан­ди­да­та в ауди­то­ры НАБУ силь­но спу­ты­ва­ет кар­ты Юлии Ти­мо­шен­ко

23.03 Бу­дут ли ВСУ осво­бож­дать До­нецк ча­стя­ми

23.03 Нуж­но ли Са­до­во­му бо­ять­ся тюрь­мы

23.03 Ди­вер­сия в Ба­ла­клее не на­нес­ла су­ще­ствен­но­го уро­на обо­ро­но­спо­соб­но­сти Укра­и­ны - Пол­то­рак

23.03 При­чи­ной взры­вов бо­е­при­па­сов в Харь­ков­ской об­ла­сти, по пред­ва­ри­тель­ным дан­ным, яв­ля­ет­ся ди­вер­сия - Ма­тиос

• дальше…

16:36 В Бер­лине по­хи­ти­ли 100-ки­ло­грам­мо­вую зо­ло­тую мо­не­ту

15:50 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

15:22 Устрой­ство Superscreen пре­вра­ща­ет ваш смарт­фон в 10-дюй­мо­вый план­шет

13:49 Morgan Stanley: Tesla Model 3 бу­дет в 10 раз без­опас­нее обыч­ных ав­то­мо­би­лей

11:48 Ком­па­ния Bugatti сде­ла­ла ве­ло­си­пед за 39 ты­сяч дол­ла­ров

24.03 Ford при­ду­мал по­душ­ку без­опас­но­сти на по­тол­ке

24.03 Ли­тов­ский ки­бер­мо­шен­ник "выудил" из аме­ри­кан­ских IT-ком­па­ний $100 мил­ли­о­нов

24.03 Го­ло­со­вой по­мощ­ник Bixby поз­во­лит управ­лять всей тех­ни­кой Samsung

24.03 В Москве се­стер из Сбер­бан­ка взя­ли за по­куп­кой Ferrari

24.03 Google Maps поз­во­лит де­лить­ся с сво­им ме­сто­на­хож­де­ни­ем и марш­ру­том пе­ре­дви­же­ния в ре­аль­ном вре­ме­ни

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

23.03 Samsung Galaxy S8 мож­но бу­дет вер­нуть в ма­га­зин в трех­ме­сяч­ный срок, по­лу­чив пол­ную ком­пен­са­цию

23.03 Ка­б­мин обя­зал граж­дан про­хо­дить вне­оче­ред­ной мед­осмотр для воз­вра­ще­ния изъ­ято­го во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния

23.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии за­пу­стят по­ли­цей­ский круг­ло­су­точ­ный "ле­та­ю­щий отряд" бес­пи­лот­ни­ков

23.03 Син­га­пур­цы за­пу­стят в се­рию элек­три­че­ский су­пер­кар

• дальше…

15:50 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно