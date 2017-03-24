Группа ICU опровергает распространенную в СМИ информацию об участии ее управляющего директора Макара Пасенюка в переговорах по продаже украинского подразделения Сбербанка России.

"Ни М.Пасенюк, ни группа ICU никогда не являлись и не являются консультантом продавцов или покупателей в процессе продажи "дочки" Сбербанка России в Украине, который длится уже два года. Никто в группе ICU не знаком, не встречался и не вел какой-либо бизнес с Игорем Вороновым, который, по сообщению в СМИ, участвовал в соответствующих переговорах", - отмечается в письме ICU агентству "Интерфакс-Украина".

Группа также опровергает свое участие в продаже других украинских банков с российским государственным капиталом, ссылаясь на наличие санкций к их материнским структурам со стороны США и ЕС. По данным ICU, указанные санкции ограничивают или запрещают операции не только с акциями попавших под санкции банков - ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, но и с большей частью акций "дочек" этих банков в Украине. Группа, в частности, считает, что под санкции могут попадать до 73% акций Сбербанка, до 81% ВТБ Банка (Украина), до 76% БМ Банка и до 80% Проминвестбанка (ПИБ).

"Санкции, наложенные на представителей российского бизнеса, "отрезают" интерес большинства инвесторов, которые теоретически могли бы заинтересоваться покупкой российских банков в Украине. Отсутствие реального интереса, в частности, подтверждается тем, что, согласно информации, размещенной на сайте НБУ, ни одной заявки на приобретение дочерних российских банков за два года не было подано", - отмечено в письме.

Кроме того, обращает внимание ICU, потенциальный покупатель таких банков как Сбербанк, ВТБ Банк (Украина) и ПИБ должен обладать значительным подтвержденным капиталом и ликвидностью, чтобы поддержать банки с обязательствами перед клиентами в сумме 8-18 млрд грн каждый.

Помимо этого, бизнес-модель "российских" банков по кредитованию крупных корпоративных клиентов, ориентированных на торговлю с Россией и/или расположенных в восточных регионах Украины, оказалась нежизнеспособной в изменившихся экономических условиях. Как следствие, доля проблемных кредитов "российских" банков составляет от 43% до 90% от общей суммы кредитного портфеля. При этом другого, стабильного бизнеса (розничные кредиты, кредиты среднему и малому бизнесу), который обеспечивал бы им постоянный доход, у них практически нет.

"Сегодня перед "российскими" банками стоит нетривиальная задача - найти инвестора, готового вложить значительную сумму в украинский банковский сегмент, принять на себя риски нарушения санкций США и ЕС, при этом покупая банк без эффективной бизнес-модели с долей проблемных кредитов в диапазоне 43-90%", - отмечается в письме.

Российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на осведомленные источники 24 марта сообщило о срыве продажи украинской "дочки" Сбербанка за $680 млн, указав, что украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen.

Согласно сообщению, участником переговоров выступала инвестгруппа ICU.

Как утверждает источник издания, именно эта группа предложила сделать частью сделки по продаже "дочки" Сбербанка соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen.

Издание также сообщило, что интерес к покупке проявлял украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский.

В январе 2017 года А.Ярославский сообщил агентству "Интерфакс-Украина" об отсутствии у него планов вернуться в финансовый сектор путем покупки банка.

"Пока я вижу, что банки только закрываются", - сказал владелец DCH.

По данным "КоммерсантЪ", помимо Сбербанка, в переговорном процессе якобы находится и ВТБ, пытающийся продать украинские ВТБ Банк и БМ Банк. После длительных переговоров и на фоне обострения ситуации вокруг банков с российским государственным капиталом ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до $50 млн с ожидаемых $200 млн.

