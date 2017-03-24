Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале увеличился на 0,2 процентных пункта с 12,65% до 12,85%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в феврале уменьшился на 9,3 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) уменьшился за февраль на 1,15 п. п. до 29,64%.

Мгновенная ликвидность в феврале уменьшилась с 60,39% до 60,37% (норматив - не менее 20%), краткосрочная увеличилась - с 89,69% до 91,42% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 100,57% до 105,31%(норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в январе уменьшился на 0,04 процентных пункта с 12,69% до 12,65%.