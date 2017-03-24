Национальный банк упростил порядок регистрации договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов.

Данное решение закреплено постановлением регулятора №26 от 23 марта, которое вступает в силу 10 апреля, передают Українські Новини.

Такой шаг регулятора совершенствует требования к операциям, связанным с привлечением резидентами внешнего финансирования.

Во-первых, упрощенны регистрационные процедуры в случае смены кредитора с резидента на нерезидента по договору/договору займа, а именно расширен перечень участников такого договора, которые вправе обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур.

Отныне регистрация или внесение изменений в договоры в таких случаях может происходить по обращению как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-первоначального кредитора.

В частности: по обращению нерезидентов-кредиторов - в случае замены нерезидента-кредитора на другого нерезидента; по обращению уполномоченного банка - в случае замены кредитора (уполномоченного банка) на нерезидента-нового кредитора.

Ранее инициировать регистрацию и внесение изменений в регистрации кредитных договоров/договоров займа имели право только заемщики.

Предоставление права кредиторам самостоятельно обращаться для проведения регистрационных процедур позволит расширить возможности для обращения прав кредиторов и повысит заинтересованность внешних кредиторов в участии в кредитных проектах в Украине.

Во-вторых, предусмотрено введение новой автоматизированной системы регистрации договоров о получении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов.

В-третьих, отменено требование обязательного представления резидентами-заемщиками справки Национального банка об объеме фактически полученного кредита и погашения задолженности по нему.

Такую справку резиденты-заемщики должны подавать в уполномоченный банк в случае размещения ими привлеченных средств в иностранной валюте на счета за пределами Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу Украины.