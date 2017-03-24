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Украинские банки продолжают обслуживать корсчета в долларах в Deutsche Bank, - Независимая ассоциация банков
12:29 24.03.2017 |
Независимая ассоциация банков (НАБУ) заявляет, что украинские банки, имеющие корреспондентские счета в Deutsche Bank продолжают в полном объеме обслуживать все платежи клиентов в соответствующих валютах по внешнеэкономическим контрактам.
Об этом говорится в заявлении банковской ассоциации, передают Українські Новини.
НАБУ отмечает, что распространяемая информация о блокировании корреспондентских счетов и приостановление платежей некорректна.
"По письму, полученному банками-корреспондентами от Deutsche Bank, информация о блокировании платежей касается исключительно платежей Лоро-корреспондентов банков, имеющих корреспондентские счета в Deutsche Bank, и является обычной практикой крупных иностранных банков с целью соблюдения комплаенс процедур. Это никоим образом не повлияет на обслуживание текущих счетов клиентов этих банков", - отмечают в НАБУ.
Как сообщали Українські Новини, 22 марта Укргазбанк сообщил, что американский Deutsche Bank Trust Company Americas New York приостановил выполнение платежных долларовых поручений Лоро банков-кореспондентов.
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