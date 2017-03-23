Верховная Рада упростила процедуру капитализации и реорганизации банков.

За принятие в целом законопроекта №6010 проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Действие законопроекта рассчитано до 1 августа 2020 года.

К этому периоду предлагается сократить сроки рассмотрения документов и оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения.

Ожидается, что с принятием законопроекта срок проведения процедуры объединения/слияния банков сократится с 1,5 года до 3 месяцев.

Проектом планируется урегулировать вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования регулятора по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сейчас такая возможность в законодательстве отсутствует.

Проектом предлагается решить проблему обеспечения непрерывности обслуживания клиентов банка, который присоединяется, в течение проведения всей процедуры реорганизации.

Для этого законопроект предусматривает: сокращение сроков и исключение отдельных существующих процедур при проведении процедуры присоединения; пересмотр существующей процедуры взаимодействия банков, участвующих в присоединении, с НБУ и другими государственными органами при присоединении; определение момента возникновения правопреемства по обязательствам банка, который ликвидируется.

Как сообщали Українські Новини, к середине 2017 года банки обязаны увеличить уставной капитал до 200 млн гривен.