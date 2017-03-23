Международное рейтинговое агентство Moody's отмечает высокую зависимость украинских банков от валютных рисков.

Об этом говорится в аналитическом отчете агентства, передают Українські Новини.

"Большинство банков стран СНГ все еще подвержены высоким валютным рискам, поскольку сохраняют открытые короткие позиции в иностранной валюте", - говорится в опубликованном в четверг отчете Moody's Investors Service.

Хотя уровень долларизации банковских систем, по мнению агентства Moody's, продолжит снижаться, процесс продвигается постепенно и будет зависеть от дальнейшего улучшения операционных условий и восстановления доверия клиентов.

Moody's считает, что в наибольшей степени валютным рискам подвержены банки Украины, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси.

"Такой вывод сделан с учетом возможной волатильности их национальных валют, а также с учетом высокого уровня долларизации и разрывов между валютными активами и пассивами в их банковских системах. При этом самые низкие валютные риски отмечаются у банков Узбекистана", - отметила младший вице-президент агентства Moody's Мария Малюкова.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2016 Moody's улучшил прогноз банковской системы Украины с "негативного" до "стабильного".



