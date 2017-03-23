Национальный банк ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти банков с российским государственным капиталом с 23 марта.

Это закреплено постановлением регулятора №25 от 21 марта, передают Українські Новини.

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции вышеуказанных банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Новым постановлением расширено первоначальное постановление о санкциях №654 от 1 октября 2015 года.

Помимо того, Нацбанк запретил украинским банкам проводить операции, которые направлены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти банков с российским государственным капиталом.

Санкции (предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц) введены на год против Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций, а также поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам.