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НБУ ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 банков с российским госкапиталом с 23 марта
21:36 22.03.2017 |
Национальный банк ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти банков с российским государственным капиталом с 23 марта.
Это закреплено постановлением регулятора №25 от 21 марта, передают Українські Новини.
Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции вышеуказанных банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.
Новым постановлением расширено первоначальное постановление о санкциях №654 от 1 октября 2015 года.
Помимо того, Нацбанк запретил украинским банкам проводить операции, которые направлены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций.
Как сообщали Українські Новини, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти банков с российским государственным капиталом.
Санкции (предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц) введены на год против Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций, а также поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам.
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