Национальный банк не видит необходимости в расширении санкций в отношении банков с российским государственным капиталом.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова после заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передают Українські Новини.

"Перечень санкций предусмотрен законом. Он очень широкий. Относительно банковского сектора, то здесь примененная санкция в виде запрета на вывод капитала обеспечивает сохранность денег и позволяет обеспечить расчеты с вкладчиками и клиентами банка. Мы считаем, что расширять санкции не нужно", - сказала она.

Рожкова напомнила, что НБУ надеется на цивилизованный выход этих банков с украинского рынка путем продажи.

"Мы считаем, что выход этих банков должен удовлетворить всех", - отметила замглавы НБУ.

По ее словам, переговоры по продаже банков продолжаются, и в ближайшее время будет внесена определенная ясность в этот вопрос.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против пяти банков с российским государственным капиталом.