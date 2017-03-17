Компания Google предоставила пользователям почтового сервиса Gmail новый удобный инструмент для осуществления перевода средств. Теперь прямо в своем аккаунте можно запрашивать и переводить средства с мобильного, сообщает AIN. Правда, пока только в США и Британии.

У Google есть специальный сервис Google Wallet, который был интегрирован с Gmail еще в 2013 году. Сейчас же компания сделала платежи более удобными - они начали полноценно работать прямо в мобайле, через приложение Gmail на Android. Все происходит по той же схеме, что и добавление в письмо файла. Только теперь вместо файла добавляется запрос на перевод денежных средств и сумма. Отправлять счета можно пользователям, у которых нет аккаунта в Gmail.





Все действия происходят прямо в приложение Gmail, переходить в сторонние сервисы пользователю нет необходимости. Подобную возможность Google запустила для конкуренции с PayPal, Venmo и Square Cash. К тому же, сегодня переводить средства можно через Snapchat, Facebook Messenger и другие мессенджеры. Таким образом, в Google пытаются увеличить число возможностей своего пока главного сервиса для коммуникации - Gmail.

Ранее система работала исключительно с активным Google Wallet, но так и не стала популярной. Как и масса мессенджеров и других сервисов для общения от Google, которых компания создала не мало.