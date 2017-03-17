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Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
08:03 17.03.2017 |
Компания Google предоставила пользователям почтового сервиса Gmail новый удобный инструмент для осуществления перевода средств. Теперь прямо в своем аккаунте можно запрашивать и переводить средства с мобильного, сообщает AIN. Правда, пока только в США и Британии.
У Google есть специальный сервис Google Wallet, который был интегрирован с Gmail еще в 2013 году. Сейчас же компания сделала платежи более удобными - они начали полноценно работать прямо в мобайле, через приложение Gmail на Android. Все происходит по той же схеме, что и добавление в письмо файла. Только теперь вместо файла добавляется запрос на перевод денежных средств и сумма. Отправлять счета можно пользователям, у которых нет аккаунта в Gmail.
Все действия происходят прямо в приложение Gmail, переходить в сторонние сервисы пользователю нет необходимости. Подобную возможность Google запустила для конкуренции с PayPal, Venmo и Square Cash. К тому же, сегодня переводить средства можно через Snapchat, Facebook Messenger и другие мессенджеры. Таким образом, в Google пытаются увеличить число возможностей своего пока главного сервиса для коммуникации - Gmail.
Ранее система работала исключительно с активным Google Wallet, но так и не стала популярной. Как и масса мессенджеров и других сервисов для общения от Google, которых компания создала не мало.
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