Европейский банк реконструкции и развития надеется на продолжение работы Валерии Гонтаревой на должности главы Национального банка.

Об этом сообщил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в ходе на 13-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве, передают Українські Новини.

"Я очень надеюсь, что это не прощальный танец Валерии Гонтаревой, и надеюсь, что она продолжит работу. Она нам очень нужна", - сказал он.

В начале марта Гонтарева допустила, что подпишет меморандум с Международным валютным фондом в последний раз как руководитель регулятора.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация, что Гонтарева покинет пост главы НБУ.

Претендентами на должность главы Нацбанка назывались экс-премьер Арсений Яценюк и бывший Президент Виктор Ющенко.