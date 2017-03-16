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Топливно-энергетический комплекс
В банках с российским капиталом украинцы хранят 36 млрд грн
08:15 16.03.2017 |
В Национальном банке уверяют, что активы банков с российским государственным капиталом полностью покрывают их обязательства.
Об этом на пресс-конференции сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент Укринформа.
"На сегодняшний день в этих банках (Сбербанк, Проминвест банк, банк ВТБ, БМ банк, ВиЕс Банк - ред.) сосредоточены 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 млрд гривень - это обязательство перед физическими лицами и 15 млрд грн - это обязательство перед юридическими лицами", - сказала Рожкова.
Она подчеркнула, что в противовес этим обязательствам в этих банках сосредоточены почти 150 млрд грн кредитного портфеля. То есть, обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами.
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