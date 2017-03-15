Несколько российских банков начали обслуживать физических лиц с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом Українським Новинам сообщили сотрудники контакт-центров соответствующих банков.

"Все верно, можно обращаться с "паспортом" ДНР для обслуживания", - сообщил Українським Новинам сотрудник банка ВТБ (Россия).

Факт обслуживания физлиц с "паспортами" ДНР/ЛНР также подтвердил сотрудник российского ЮниКредит Банка.

"Да, в таком случае вы будете считаться как иностранец. Если документ на иностранном языке, то необходим будет его перевод и справка о праве проживания в РФ", - сообщил сотрудник контакт-центра банка.

При этом в контакт-центрах российских Альфа Банка и ОТП Банка сообщили, что для уточнения соответствующей информации необходимо обращаться непосредственно в отделения банков с письменным заявлением, которое будет рассмотрено в установленные сроки.

Стоит также отметить, что ряд банков отказывается от приема документов ДНР и ЛНР.

К таким банкам относятся дочерние американского и французского банков (Ситибанк и Сетелем).

20% Сетелем принадлежит французскому BNP Paribas Group, Ситибанк принадлежит американскому банку Citi.

В некоторые российские банки, материнские структуры которых имеют представительства и в Украине, не удалось дозвониться.

Как сообщали Українські Новини, 18 февраля Президент РФ Владимир Путин издал указ, которым признал в России "паспорта", выданные самопровозглашенными "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой".

Фактически этот документ предоставил российским банкам право обслуживать клиентов с такими "паспортами".

Первым среди российских банков пошел на это Сбербанк России.

7 марта в финучреждении заявили, что уже готовы обслуживать клиентов по этим "паспортам" во всех своих отделениях.