Финансовые новости
- |
- 14.03.17
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ синхронизировал условия реализации приобретенного имущества с требованиями системы "ProZorro.Продажи"
17:44 14.03.2017 |
Национальный банк синхронизировал условия реализации приобретенного имущества с требованиями системы торгов "ProZorro.Продажи".
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк привел в соответствие с требованиями электронной торговой системы "ProZorro.Продажи" правила продажи имущества, приобретенного им в счет погашения долгов по кредитам рефинансирования банков.
Таким образом, реализация приобретенного НБУ имущества будет осуществляться подключенными к системе торгов "ProZorro.Продажи" торговыми площадками с соблюдением следующих условий: обязательное участие в электронных торгах минимум двух покупателей; реализация имущества по цене, определенной по результатам осуществления покупателем хотя бы одного шага электронных торгов; проведение торгов в три раунда (начальные ставки до объявления первого раунда закрыты).
Синхронизация условий продажи позволит увеличить конкуренцию при реализации приобретенного НБУ имущества, поскольку для поиска потенциальных покупателей одновременно будут задействованы 28 торговых площадок, подключенных к электронной торговой системе "ProZorro.Продажи".
Кроме этого, внесенные НБУ изменения позволят повысить уровень прозрачности продаж и увеличить круг потенциальных покупателей такого имущества.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №19 от 9 марта "О внесении изменений в Положение об отчуждении Национальным банком Украины имущества, приобретенного в собственность в счет погашения долга по кредитам".
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщали Українські Новини, с января 2017 реализация приобретенного Нацбанком имущества осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц исключительно через систему торгов "ProZorro.Продажи".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте
|Данилюк допускает повторную люстрацию в ГФС
По законодательным и политическим признакам ГФС в большей мере оказалась подконтрольна премьеру. Сохранится ли такое положение вещей, зависит от поведения главы правительства, и насколько это поведение совпадет с интересами президента относительно будущего ГФС.
|Голем Коломойского. Кого сожрет "Блокадный Майдан"
|Снайперы и арта. Что происходит на мариупольском направлении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ синхронизировал условия реализации приобретенного имущества с требованиями системы "ProZorro.Продажи"
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 14.03.2017
|Депозитные ставки для физлиц 14.03.17
|НБУ планирует разрешить населению инвестировать за границу в пределах €50 тыс
|НБУ планирует снизить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%
|НБУ намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте
Это интересно
|Как привлечь внимание начальника, но не рассердить его
|Создатель Lamborghini Diablo сделал для индийцев среднемоторный спорткар
|"Умную" куртку от Google и Levi’s оценили в $350
|На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S
|Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10
|Ученые вычислили лучшее время, чтобы просить повышения зарплаты
|На Женевском автошоу состоялась премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai