Национальный банк синхронизировал условия реализации приобретенного имущества с требованиями системы торгов "ProZorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк привел в соответствие с требованиями электронной торговой системы "ProZorro.Продажи" правила продажи имущества, приобретенного им в счет погашения долгов по кредитам рефинансирования банков.

Таким образом, реализация приобретенного НБУ имущества будет осуществляться подключенными к системе торгов "ProZorro.Продажи" торговыми площадками с соблюдением следующих условий: обязательное участие в электронных торгах минимум двух покупателей; реализация имущества по цене, определенной по результатам осуществления покупателем хотя бы одного шага электронных торгов; проведение торгов в три раунда (начальные ставки до объявления первого раунда закрыты).

Синхронизация условий продажи позволит увеличить конкуренцию при реализации приобретенного НБУ имущества, поскольку для поиска потенциальных покупателей одновременно будут задействованы 28 торговых площадок, подключенных к электронной торговой системе "ProZorro.Продажи".

Кроме этого, внесенные НБУ изменения позволят повысить уровень прозрачности продаж и увеличить круг потенциальных покупателей такого имущества.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №19 от 9 марта "О внесении изменений в Положение об отчуждении Национальным банком Украины имущества, приобретенного в собственность в счет погашения долга по кредитам".

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщали Українські Новини, с января 2017 реализация приобретенного Нацбанком имущества осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц исключительно через систему торгов "ProZorro.Продажи".