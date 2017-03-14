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ФГВФЛ привлечет американские компании к продаже залогов НБУ
18:23 13.03.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) совместно с Национальным банком (НБУ) начинает пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением международных консультантов - американских компаний по реализации проблемных активов ООО "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN).
Как сообщается на сайте Фонда, указанные компании займутся всей предпродажной подготовкой, маркетингом активов и поиском потенциальных покупателей.
"Реализация проекта позволит, привлекая лучшие практики, открыть миру отечественный рынок проблемных активов, заинтересовать международных инвесторов и как следствие, повысить эффективность продажи активов", - подчеркивает ФГВФЛ.
По его информации, в пилотном проекте будут задействованы активы, находящиеся в залоге НБУ по выданным кредитам рефинансирования, в восьми банках: ВиЭйБи Банке, Брокбизнесбанке, Дельта Банке, Актив-Банке, банках "Киевская Русь", "Финансы и Кредит" Еврогазбанке и Златобанке. Из этих активов сформировано два пулы, которые включают права требования по кредитам с общей суммой задолженности около 5 млрд грн каждый.
По условиям проекта, поиск покупателей на сложившиеся лоты будет осуществляться как в Украине так и за ее пределами. Информация об активах на украинском и английском языках будет доступна в виртуальной комнате данных. Сами же торги будут проходить в онлайн-режиме в ходе электронных аукционов, стать участником которых смогут все заинтересованные инвесторы, независимо от своего местонахождения.
ФГВФЛ отмечает, что НБУ согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге.
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