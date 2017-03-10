В январе активы коммерческих банков сократились на 3,5% до 1,213 трлн гривен, по сравнению с декабрем.

Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка, передают Українські Новини.

Так, если по состоянию на 1 января активы работающих банков составляли 1,256 трлн гривен, то к 1 февраля они сократились до 1,213 трлн гривен.

При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,696 трлн гривен.

Объем предоставленных кредитов за январь увеличился на 86,9 млрд гривен, или на 8,6% до 1,093 трлн гривен.

Обязательства банков за этот период увеличились на 18,2 млрд гривен, или на 1,6% до 1,15 трлн гривен, в то время как капитал банков снизился на 20,1 млрд гривен, или 16,2% до 103,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в январе уменьшилось на 3 до 93.