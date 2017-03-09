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Топливно-энергетический комплекс
Платежеспособные банки в январе получили прибыль в размере 338 млн грн
20:41 09.03.2017 |
Платежеспособные банки в январе 2017 года получили 338 млн грн чистой прибыли, тогда как убыток банковской системы за аналогичный период предыдущего года составлял 890 млн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Как отмечается в сообщении, доходность банковской системы в январе 2017 была обеспечена, прежде всего, ростом чистого процентного дохода на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,131 млрд грн, чистого комиссионного дохода - на 24,8%, до 2,078 млрд грн, что стало возможным благодаря снижению стоимости фондирования, в первую очередь, депозитов населения, а также восстановлению спроса на банковские услуги.
НБУ также отметил, что выходу банковской системы на прибыль способствовал позитивный результат от торговых операций, который в январе 2017 года составил 484 млн грн против отрицательного результата в 1,841 млрд грн в январе 2016 года из-за валютной переоценки ценных бумаг.
Вместе с тем, отчисления в резервы платежеспособных банков в январе 2017 года увеличились в 2,45 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,112 млрд грн.
НБУ также сообщил, что 76 банков в январе были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 2,17 млрд грн, 17 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 1,84 млрд грн.
В январе 2016 года 90 банков получили прибыль в 1,61 млрд грн, 26 банков показали убыток в размере 2,50 млрд грн.
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